План по стихотворению дедушка Мазай и зайцы

Литература
План по стихотворению дедушка Мазай и зайцы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Зайцы на островке  2) Спасение  3) Зайчонок на пне, зайчиха в кустах  4) Зайчишки на бревне  5) Мимо деревни  6) На берегу  Поставь лучшем ПЛИЗ 
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