Эссе на тему закон суров но это закон
Обществознание
Эссе на тему закон суров но это закон
Ответ(ы):
Гость:
Закон суров,спору нет.Но ведь это есть закон,благодаря которому многие люди меняются в лучшую сторону.Так было так есть и так будет всегда.Закон был,есть,будет суровым!
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