Вычислите объем воздуха,который необходим для сжигания угля массой 100г,массовая доля углерода в котором состовляет 90℅ ПОМОГИТЕ, ОЧЕНЬ СРОЧНО
Химия
Вычислите объем воздуха,который необходим для сжигания угля массой 100г,массовая доля углерода в котором состовляет 90℅ ПОМОГИТЕ, ОЧЕНЬ СРОЧНО
Ответ(ы):
Гость:
С+О2=СО2 mC=100*90/100=90г nC=90/Ar=90/12=7,5моль nO2=nC=7,5моль по уравнению VO2=7,5*22,4=168л Vвозд=V/w(21%)=168/021=800л это обьем воздуха
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