Вычислите объем воздуха,который необходим для сжигания угля массой 100г,массовая доля углерода в котором состовляет 90℅ ПОМОГИТЕ, ОЧЕНЬ СРОЧНО

Химия

Вычислите объем воздуха,который необходим для сжигания угля массой 100г,массовая доля углерода в котором состовляет 90℅ ПОМОГИТЕ, ОЧЕНЬ СРОЧНО

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