Стих про дедушку на казахском языке
Қазақ тiлi
Стих про дедушку на казахском языке
Ответ(ы):
Гость:
Ата отыр каримиз, Куат берер даримиз. Аулиедей аялап, Ардактаймыз баримиз!
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