Рассказ на английском языкена тему какая интересная история со мной произошла 80-120 слов

Английский язык
Рассказ на английском языкена тему какая интересная история со мной произошла 80-120 слов
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Автор: Гость
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