Найдите в этом тексте синонимы.раннее утро.крохотные круглые бисеринки лежат на траве в чашечках цветов на листьях.Они играют на солнце разноцветными лучами.Кажется будто рассыпаны в траве маленькие осколки хрусталя.

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Найдите в этом тексте синонимы.раннее утро.крохотные круглые бисеринки лежат на траве в чашечках цветов на листьях.Они играют на солнце разноцветными лучами.Кажется будто рассыпаны в траве маленькие осколки хрусталя.

Автор: Гость