Помогите решить уравнения (если можно, то полностью решение напишите, я не могу в алгебру): а) 4х²-20=0; б) 2х²+8х=0; в) х²-х=5х-5
Алгебра
Помогите решить уравнения (если можно, то полностью решение напишите, я не могу в алгебру): а) 4х²-20=0; б) 2х²+8х=0; в) х²-х=5х-5
Ответ(ы):
Гость:
А) 4(х^2-5)=0, х^2-5=0, х^2=5, Х=+/- √5 Б) 2х(Х+4)=0, х=0 и х=-4 В) х^2-Х-5х+5=0; х^2-6х+5=0 Д=36-20=16 Х1=(6-4)/2=1 х2=(6+4)/2=5. Ответ: 1 и 5
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