Помогите решить уравнения (если можно, то полностью решение напишите, я не могу в алгебру): а) 4х²-20=0; б) 2х²+8х=0; в) х²-х=5х-5

Алгебра

Помогите решить уравнения (если можно, то полностью решение напишите, я не могу в алгебру): а) 4х²-20=0; б) 2х²+8х=0; в) х²-х=5х-5

Автор: Гость