Составить предложение из слов:вследствие,в течение,насчёт,виду,благодоря спасибо заранее)

Гость: Гость:

Вследствие расследования, мы нашли множество улик. В течение какого то времени к нам приедут близкие родственники. У каждого свое мнение, на счет этого задания. Покупая недвижимость, нужно иметь в виду, что есть большая вероятность столкнуться с мошенниками. Благодаря учителей на Последнем звонке, мы читали им стихи и пели песни.