Какие из них являются синонимами? Выпиши синонимы группами.друг,жара,горячий, тов??рищ, дружеский,зной,знойный, товарищеский, пекло, приятель, жаркий, приятельский, жгучий.
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Какие из них являются синонимами? Выпиши синонимы группами.друг,жара,горячий, тов??рищ, дружеский,зной,знойный, товарищеский, пекло, приятель, жаркий, приятельский, жгучий.
Ответ(ы):
Гость:
Друг,товарищ,приятель жара,зной,пекло горячий, знойный,жаркий,жгучий.
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