Вставь подходящие корни слов так, чтобы получился связный текст: …… очка …… ушка по…… ила …… ышко. Вы……ло на …… ке ……ое ……ышко.

Русский язык

Вставь подходящие корни слов так, чтобы получился связный текст: …… очка …… ушка по…… ила …… ышко. Вы……ло на …… ке ……ое ……ышко.

Автор: Гость