Вставь подходящие корни слов так, чтобы получился связный текст: …… очка …… ушка по…… ила …… ышко. Вы……ло на …… ке ……ое ……ышко.
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Вставь подходящие корни слов так, чтобы получился связный текст: …… очка …… ушка по…… ила …… ышко. Вы……ло на …… ке ……ое ……ышко.
Ответ(ы):
Гость:
2 предложение.Вышло на маленько красивое солнышко.О 1-ом думаю.
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