Просклонять хвойные деревья

Русский язык
Просклонять хвойные деревья
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п хвойные деревья р.п. хвойных деревьев д.п хвойным деревьям в.п. хвойные деревья т.п. хвойными деревьями п.п. о хвойных деревьях
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