Решите уравнение : (х × 5) +100
Математика
Решите уравнение : (х × 5) +100
Ответ(ы):
Гость:
(Х*5)+100=0 5х=-100 х=-100:5 х=-20
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