3ч15мин=3 1/4 ч.Напишите как вы рассуждаете подробно: в 1часу =60 минут,60 умножаем на 3= 180 минут, а дальше?
Математика
3ч15мин=3 1/4 ч.Напишите как вы рассуждаете подробно: в 1часу =60 минут,60 умножаем на 3= 180 минут, а дальше?
Ответ(ы):
Гость:
3 часа оставляешь и ничего с ними не меняешь. Затем, зная, что в 1 часе 60 минут, берёшь дробь и сокращаешь на 15: 15/15=1, а 60/15 = 4
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