X^2 - 8 = ( x-4)^2 11//x^2 + 7 = 1 25x//x^2+24 = 1 Решите пожалуйстаа , очень нужно
Математика
X^2 - 8 = ( x-4)^2 11//x^2 + 7 = 1 25x//x^2+24 = 1 Решите пожалуйстаа , очень нужно
Ответ(ы):
Гость:
X² - 8 = (x-4)² x² - 8 = x² - 8x +16 8x = 24 x =3 x = (+/-) 2 По теореме Виета: x₁ = 1 x₂ = 24
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