Из двух городов расстояние между которыми 1560 км вышли одновременно 2 поезда скоро??ть одного 44км/ч найдите скорость другого если они встретились через 15 часов

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 1560 км вышли одновременно 2 поезда скоро??ть одного 44км/ч найдите скорость другого если они встретились через 15 часов

Автор: Гость