Из двух городов расстояние между которыми 1560 км вышли одновременно 2 поезда скоро??ть одного 44км/ч найдите скорость другого если они встретились через 15 часов

Математика
Из двух городов расстояние между которыми 1560 км вышли одновременно 2 поезда скоро??ть одного 44км/ч найдите скорость другого если они встретились через 15 часов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)44*15=660 км проехал один поезд; 2)1560-660=900 км проехал другой поезд; 3)900:15=60 км/ч; Ответ: 60 км/ч скорость другого поезда
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