В каком произведение Жюля Верна местом действия выбрана, в частности, Патагония? Какие события с героями романа происходят именно там?
География
В каком произведение Жюля Верна местом действия выбрана, в частности, Патагония? Какие события с героями романа происходят именно там?
Ответ(ы):
Гость:
Дети капитана Гранта Встреча с индейцами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Прямоугольник разрезали на 8 равных частей.Найди площадь прямоугольника, если площадь одной восьмой его части равна 5 см.
Английский язык