В каком произведение Жюля Верна местом действия выбрана, в частности, Патагония? Какие события с героями романа происходят именно там?

География

В каком произведение Жюля Верна местом действия выбрана, в частности, Патагония? Какие события с героями романа происходят именно там?

Автор: Гость