В каком произведение Жюля Верна местом действия выбрана, в частности, Патагония? Какие события с героями романа происходят именно там?

География
В каком произведение Жюля Верна местом действия выбрана, в частности, Патагония? Какие события с героями романа происходят именно там?
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Гость:
Дети капитана Гранта Встреча с индейцами
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