Проект по математмке"мой город Сызрань в задачках"

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Учебный проект Мой город в задачах Содержание [убрать] 1 Автор проекта 2 Тема проекта 3 Класс, предмет 4 Краткая аннотация проекта 5 Вопросы, направляющие проект 5.1 Основополагающий вопрос 5.2 Проблемные вопросы 5.3 Учебные вопросы 6 Визитная карточка проекта 7 Публикация учителя 8 Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся 9 Учебные мероприятия 10 Продукты проектной деятельности учащихся 11 Материалы по формирующему и итоговому оцениванию 12 Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности 13 Полезные ресурсы 14 Проекты с аналогичной тематикой 15 Другие документы Автор проекта Шарафеева Милауша Фатклисламовна Тема проекта Мой город в задачах Класс, предмет 6 А, математика Краткая аннотация проекта Каждому человеку в повседневной жизни приходится постоянно выполнять оценочные действия, поэтому навыки устного счета, действия с натуральными числами необходимы всем. Данная тема актуальна тем, что задачи нужно уметь решать в каждом классе общеобразовательного учреждения и в повседневной жизни. На уроках математики большое внимание уделяется работе с числом, формированию у школьников вычислительных навыков и умения решать несложные практические задачи, требующие элементарных познаний в математике. Однако, решение текстовых задач вызывает затруднения у многих учащихся. Как решать задачи, чтобы научиться этому? Конечно, чем больше решаешь задач, тем большего результата добиваешься. Но эти проблемы более успешно можно решать в процессе составления задач, в том числе авторских задач на основе интересующего детей материала. Мышление пятиклассников конкретно и развивать его надо в деятельности с конкретными объектами и величинами. Авторские задачи позволяют обратиться ко многим проблемам: принадлежности к региональной общности, любви и уважению к родному городу, чувству гордости за него. В ходе решения таких задач можно получать дополнительные сведения о развитии экономики города, его истории. Для каждого ученика очень важно быть не только в роли обучающегося, но и в роли автора пусть даже одной единственной задачи, для которой он ищет сюжет и содержание, интересные, прежде всего ему самому. Придумывая собственную задачу, можно глубже вникнуть в ее математическую суть, анализировать и сравнивать известные типы задач и пополнить свой математический опыт. Особый интерес вызывает составление задач на материале краеведения. Текстовых задач, содержащих краеведческий материал, который бы позволял познавать историю своего города средствами математики, нет. Поэтому представляется целесообразным создание таких задач самим для 5-6 классов.