С данными словами составьте и запишите словосочитание. теплый ( комната, зима, вст??еча, слова, взгляд)
Русский язык
С данными словами составьте и запишите словосочитание. теплый ( комната, зима, вст??еча, слова, взгляд)
Ответ(ы):
Гость:
Тёплая комната теплая зима теплая встреча теплые слова теплая встреча
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