Определите массу воды и щелочи в 700г 10% раствора гидроксида бария
Химия
Определите массу воды и щелочи в 700г 10% раствора гидроксида бария
Ответ(ы):
Гость:
Mв-ва=700*10/100=70г масса щелочи mH2O=mр-ра-mв-ва=700-70=630г масса воды
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