Запишите формулу периметра равностороннего треугольника , обозначив длину его стороны буквой а , а периметр буквой p 2) найдите а , если p=18,6 см
Математика
Запишите формулу периметра равностороннего треугольника , обозначив длину его стороны буквой а , а периметр буквой p 2) найдите а , если p=18,6 см
Ответ(ы):
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сторона-аР=18,6смР=а+а+аР=3аа=Р:318,6:3=6,2сма=6,2см
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