Запишите формулу периметра равностороннего треугольника , обозначив длину его стороны буквой а , а периметр буквой p 2) найдите а , если p=18,6 см

Математика

Запишите формулу периметра равностороннего треугольника , обозначив длину его стороны буквой а , а периметр буквой p 2) найдите а , если p=18,6 см

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