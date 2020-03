Помогите пожалуйста! Когда в предложениях ставится some any no ?Я неразбираюсь=(

Гость: Гость:

Some используется только в утвердительных предложениях, когда мы говорим, что у нас есть небольшое количество чего-то. I have some apples. Some things were missing. Any - в отрицательных предложениях или вопросах с тем же значением - небольшое количество. Также в значении "любые". Do you have any books on math? No, I don't have any. No - в отрицательных, когда у нас вообще нет предмета. We have no milk in the fridge.