Помогите пожалуйста! Когда в предложениях ставится some any no ?Я неразбираюсь=(
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Помогите пожалуйста! Когда в предложениях ставится some any no ?Я неразбираюсь=(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Some используется только в утвердительных предложениях, когда мы говорим, что у нас есть небольшое количество чего-то. I have some apples. Some things were missing. Any - в отрицательных предложениях или вопросах с тем же значением - небольшое количество. Также в значении "любые". Do you have any books on math? No, I don't have any. No - в отрицательных, когда у нас вообще нет предмета. We have no milk in the fridge.
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