Задача 5 класса: от тесьмы , длина которой 10 м, отрезали две пятых ее длины, чтобы за??язать коробку с подарками. Сколько метров тесьмы отрезали? сколько метров тесьмы осталось? С действиями.
Математика
Задача 5 класса: от тесьмы , длина которой 10 м, отрезали две пятых ее длины, чтобы за??язать коробку с подарками. Сколько метров тесьмы отрезали? сколько метров тесьмы осталось? С действиями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 умножить на2/5=20/5=4м отрезали 10-4=6м осталось
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