Задача 5 класса: от тесьмы , длина которой 10 м, отрезали две пятых ее длины, чтобы за??язать коробку с подарками. Сколько метров тесьмы отрезали? сколько метров тесьмы осталось? С действиями.

Математика

Задача 5 класса: от тесьмы , длина которой 10 м, отрезали две пятых ее длины, чтобы за??язать коробку с подарками. Сколько метров тесьмы отрезали? сколько метров тесьмы осталось? С действиями.

Автор: Гость