Помогите пожалуйста. lt;lt;А небо - это тоже песок? Но почему оно другого цвета? Поч??му оно так редко плачет, ведь его слёзы дают нам столько свежести!?gt;gt; О чём идёт речь в этих строках? Запиши своё предположение.
Окружающий мир
Помогите пожалуйста. lt;lt;А небо - это тоже песок? Но почему оно другого цвета? Поч??му оно так редко плачет, ведь его слёзы дают нам столько свежести!?gt;gt; О чём идёт речь в этих строках? Запиши своё предположение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может речь в том, что в небе есть облака. Они плачут, потому,что в облаках накапливается вода,которая вскоре превратилась в облако
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