Помогите пожалуйста. lt;lt;А небо - это тоже песок? Но почему оно другого цвета? Поч??му оно так редко плачет, ведь его слёзы дают нам столько свежести!?gt;gt; О чём идёт речь в этих строках? Запиши своё предположение.

Окружающий мир

Помогите пожалуйста. lt;lt;А небо - это тоже песок? Но почему оно другого цвета? Поч??му оно так редко плачет, ведь его слёзы дают нам столько свежести!?gt;gt; О чём идёт речь в этих строках? Запиши своё предположение.

Автор: Гость