Помогите пожалуйста мне очень срочно номер 31

Гость: Гость:

1) Запишите парами рифмующиеся слова. Облака-река,зное-стальное,луг-жук,ромашек-машет. 2)Облака-сущ.,(что?),н.ф.-облако,нариц.,неодуш.,2скл.,в И.п.,мн.ч.(подлежащее). Род не определяем,так как имя сущ.стоит во мн.числ. Река-так же,как я облака разоброла. Стальное-прил.,(какое?),н.ф.-стальной, у меня сил не хватило дописать. Допишешь?а.