Помогите пожалуйста мне очень срочно номер 31
Русский язык
Помогите пожалуйста мне очень срочно номер 31
Ответ(ы):
Гость:
1) Запишите парами рифмующиеся слова. Облака-река,зное-стальное,луг-жук,ромашек-машет. 2)Облака-сущ.,(что?),н.ф.-облако,нариц.,неодуш.,2скл.,в И.п.,мн.ч.(подлежащее). Род не определяем,так как имя сущ.стоит во мн.числ. Река-так же,как я облака разоброла. Стальное-прил.,(какое?),н.ф.-стальной, у меня сил не хватило дописать. Допишешь?а.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Физика
Определите массу автомобиля «Москвич», если его площадь опоры 0,08 м2 , а производимое им давление равно 0,17 МПа
Математика
Математика