Помогите пожалуйста!!!!! Могут ли два тела, массы которых различаются в четыре раз??, иметь одинаковую кинетическую энергию? Если могут, то при каких условиях?
Физика
Помогите пожалуйста!!!!! Могут ли два тела, массы которых различаются в четыре раз??, иметь одинаковую кинетическую энергию? Если могут, то при каких условиях?
Ответ(ы):
Гость:
Могут, при условии, что они находятся в вакууме.
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