Помогите пожалуйста!!!!! Могут ли два тела, массы которых различаются в четыре раз??, иметь одинаковую кинетическую энергию? Если могут, то при каких условиях?

Физика

Помогите пожалуйста!!!!! Могут ли два тела, массы которых различаются в четыре раз??, иметь одинаковую кинетическую энергию? Если могут, то при каких условиях?

Автор: Гость