Помогите пожалуйста Надо написать 3-5 предложения (на английском) . Тема:"можешь ли ты стать предпринимателем?" . Буду очень благодарен.

Английский язык

Помогите пожалуйста Надо написать 3-5 предложения (на английском) . Тема:"можешь ли ты стать предпринимателем?" . Буду очень благодарен.

Автор: Гость