Помогите пожалуйста Надо написать 3-5 предложения (на английском) . Тема:"можешь ли ты стать предпринимателем?" . Буду очень благодарен.

Английский язык
Помогите пожалуйста Надо написать 3-5 предложения (на английском) . Тема:"можешь ли ты стать предпринимателем?" . Буду очень благодарен.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In my opinion,i could become an entrepreneur if I would work hard on reaching this target.It's a very complicated job,and it requires a lot of attention,time and forces.Also you have to learn to manage your time,and to be able to solve all of your daily goals.
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