Помогите пожалуйста! Найдите площадь фигуры ограниченной линиями y=x^3, y=0, x=1, x=2

Алгебра
Помогите пожалуйста! Найдите площадь фигуры ограниченной линиями y=x^3, y=0, x=1, x=2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S= Integral xˇ3dx ot 1 do 2. Integral xˇ3dx = 1/4.xˇ4 S= 1/4.2ˇ3 - 1/4.1ˇ3 = 1/4.8 - 1/4 = 7.1/4 = 7/4=1,75
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