Укажите формулы веществ содержащих две разные функциональные группы а)метилфор??иат б)глицин в)бензол г)фенол д)метановая кислота е)глюкоза несколько ответов

Гость: Гость:

А) альдегидная группа (если не учитывать карбоксильную группу, к которой присоединен метил) б) амино-группа, карбоксильная группа - 2 группы в) нет никаких групп г) гидроксильная группа д) карбоксильная группа, альдегидная группа - 2 группы (если учитывать ее поворот в разные стороны) е) гидроксильная группа, альдегидная группа - 2 группы