Укажите формулы веществ содержащих две разные функциональные группы а)метилфор??иат б)глицин в)бензол г)фенол д)метановая кислота е)глюкоза несколько ответов
Химия
Укажите формулы веществ содержащих две разные функциональные группы а)метилфор??иат б)глицин в)бензол г)фенол д)метановая кислота е)глюкоза несколько ответов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) альдегидная группа (если не учитывать карбоксильную группу, к которой присоединен метил) б) амино-группа, карбоксильная группа - 2 группы в) нет никаких групп г) гидроксильная группа д) карбоксильная группа, альдегидная группа - 2 группы (если учитывать ее поворот в разные стороны) е) гидроксильная группа, альдегидная группа - 2 группы
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