ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ТЕМЕ СУДЬБЫ ГЕРОЕВ В РОМАНЕ ВОЙНА И М??Р ПО 3 ТОМУ 3 ЧАСТИ

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В эпилоге романа под крышей лысогорского дома собирается новая семья, соединяющая в прошлом разнородные ростовские, болконские: "Как в настоящей семье, в лысогорском доме жило вместе несколько совершенно различных миров, которые, каждый удерживая свою особенность и делая уступки один другому, сливались в одно гармоническое целое". Хранителями семейных устоев оказываются женщины - Наташа и Марья. Между ними есть прочный, духовные союз. Наташа в эпилоге предстает уже в ином облике. К этому времени у нее уже три дочери и один сын. Она пополнела, и теперь в ней трудно узнать прежнюю Наташу Ростову. Точно определено и время финальных событий: "...8 лет после 12 года". Престольный праздник в Лысых горах, где собираются любимые толстовскин герои, - праздник святого Николая. К зимнему Николину дню собираются вместе все оставшиеся в живых представители родов Ростовых и Болконских, и Пьер Безухов. Вместе оказываются главы, отцы семейств Ростовых-Болконских (Николай) и Безуховых-Ростовых (Пьер) . Из старшего поколения - графиня Ростова. Но повествование закончено. Пьер и Наташа, Николай и графиня Марья нашли своё счастье. Им ещё нужно вырастить детей, помочь каждому из них построить свою жизнь, но отношения в этих семьях между взрослыми сложились и устоялись. Ощущение "итоговости" судеб романных героев эпилоге очень сильно. Голос автора, или повествователя, сильнее "голосов" персонажей: ему известно многое из того, чего ещё не знают его герои, собравшиеся в этот вечер и год. Без труда определяются (и исчерпывающе объясняются) авторские симпатии к героям, а также лёгкая ирония и некоторая отчуждённость (к старой графине и особенно к Соне) . Но несмотря на подробнейшее изложение всех обстоятельств предыдущей и нынешней жизни персонажей, становится ясно, что все они находятся в предверии будущих грозных испытаний. Почти неразрешимый спор между Пьером и Николаем- предвестие сложных личных отношений. Участие Пьера в декабристском движении - это будущая "буря, а для семьи - житейское горе". Так что в этом смысле жизнь героев "Войны и мир" далека от завершения.