Помогите пожалуйста написать звуко-буквенный разбор слова ДОЧКА

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Помогите пожалуйста написать звуко-буквенный разбор слова ДОЧКА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д[д]-согл., тв., зв., парн. о[о]-гл., уд. ч[ч]-согл., мягк., глух., парн. к[к]-согл., тв., глух., парн. а[а]-гл., безуд.
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