Помогите поЖАЛУЙСТА....:НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИЙ И РАССТАВЬТЕ КОЭФФИЦЕНТЫ К+Н2О ??2О+Н2О.....ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Химия
Помогите поЖАЛУЙСТА....:НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИЙ И РАССТАВЬТЕ КОЭФФИЦЕНТЫ К+Н2О ??2О+Н2О.....ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K+H2O=KOH+H2 K2O+H2O= 2КОН
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Cообщение про Великобританию для урока географии Про что надо: Общая характеристика Природа и климат. Население и хозяйство Рельеф 7 класс
Математика
Даю все баллы сколько осталось, но помогите по человеческий Кто может придумать и решить 2 задачи, образец приведу. Первую задачу с наценкой, вт...