Помогите поЖАЛУЙСТА....:НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИЙ И РАССТАВЬТЕ КОЭФФИЦЕНТЫ К+Н2О ??2О+Н2О.....ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Химия
Помогите поЖАЛУЙСТА....:НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИЙ И РАССТАВЬТЕ КОЭФФИЦЕНТЫ К+Н2О ??2О+Н2О.....ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K+H2O=KOH+H2 K2O+H2O= 2КОН
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