Помогите пожалуйста нарисовать схему слов(гласные, согласные\мягкие) Чайник, стакан, тарелка, жук, стол,книга,паук.

Русский язык
Помогите пожалуйста нарисовать схему слов(гласные, согласные\мягкие) Чайник, стакан, тарелка, жук, стол,книга,паук.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чайник. ч-согл., глух.,мягк,непарн., а-гл., удар. й-согл, мягкий, непарный н-согл, звонк., мягк., непарн. и-гл, безуд к-согл, глух, тверд, парн стакан с-согл, глух, тверд, парн т-согл, глух, тверд, парн  а-гл,безуд к-согл,глух, твер, парн а-гл, удар н-согл, звон,тв, непар тарелка т-согл, глух, тв,парн а-гл, безуд р-согл, звонк, мягк,непарн, э-глух, уд (э-звук, поэтому пиши в скобках ее) л-согл,зв, тв, непар к-согл, глух, тв, парн а-гл.,безуд жук ж-согл,звон,тв, парн. у-гл., уд. к-согл,глух,тв, парн стол с-согл, глух,тв.,парн т-согл, глух,тв, парн о-гл,уд л-согл,звон.,тв,непарн книга к-согл,глух,тв, парн н-согл,зв, мягк, непарн и-гл,уд г-согл,звон, тв,непар а-гл,безуд паук п-согл,глух,тв.,парн а-гл,безуд, у-гл, удар к-согл, глух, тв., парн
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