ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ БУДЬТЕ ЗЛЫМИ!!! Реши задачу. При проведении вычислений исп??льзуй запись столбиком. В классе 21 ученик. Каждому выдали по 12 тетрадей в клетку и по 6 в линейку. Сколько всего тетрадей раздали ученикам это...

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ БУДЬТЕ ЗЛЫМИ!!! Реши задачу. При проведении вычислений исп??льзуй запись столбиком. В классе 21 ученик. Каждому выдали по 12 тетрадей в клетку и по 6 в линейку. Сколько всего тетрадей раздали ученикам этого класса?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 12 +6 ------- 20тетр каждому 2  21 *    20 ______      420 тетр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте.объясните,кого так называют. грязнуля капризуля невежа
Ответить
Математика
Определите правило по которому составлен ряд чисел 45, 36, 28, 21
Ответить
Математика
Математика 6 класс номер 868 как состовлять уравнения
Ответить
Русский язык
Разобрать предложение по членам: 1. К новому учебному году город построил красивую школу. 2. Утреннее солнце косыми лучами осветило опушку леса. 3....
Ответить
Физика
Чему равен период колебания нитяного маятника длиной 40см
Ответить