ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ БУДЬТЕ ЗЛЫМИ!!! Реши задачу. При проведении вычислений исп??льзуй запись столбиком. В классе 21 ученик. Каждому выдали по 12 тетрадей в клетку и по 6 в линейку. Сколько всего тетрадей раздали ученикам это...

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ БУДЬТЕ ЗЛЫМИ!!! Реши задачу. При проведении вычислений исп??льзуй запись столбиком. В классе 21 ученик. Каждому выдали по 12 тетрадей в клетку и по 6 в линейку. Сколько всего тетрадей раздали ученикам этого класса?

Автор: Гость