ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ БУДЬТЕ ЗЛЫМИ!!! Реши задачу. При проведении вычислений исп??льзуй запись столбиком. В классе 21 ученик. Каждому выдали по 12 тетрадей в клетку и по 6 в линейку. Сколько всего тетрадей раздали ученикам это...
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ БУДЬТЕ ЗЛЫМИ!!! Реши задачу. При проведении вычислений исп??льзуй запись столбиком. В классе 21 ученик. Каждому выдали по 12 тетрадей в клетку и по 6 в линейку. Сколько всего тетрадей раздали ученикам этого класса?
Ответ(ы):
Гость:
1 12 +6 ------- 20тетр каждому 2 21 * 20 ______ 420 тетр
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