Помогите пожалуйста не успеваю завтро гужно здать. нужно составить из букв слова ??о предложенным определениям, соединив правильные буквы.
Английский язык
Помогите пожалуйста не успеваю завтро гужно здать. нужно составить из букв слова ??о предложенным определениям, соединив правильные буквы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№20. Opera.А в 19 там легко m
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Одна из сторон треугольника на 6 см меньше другой и на 9 см меньше третьей.Найдите стороны треугольника ,если его периметр равен 33 см