Помогите пожалуйста не успеваю завтро гужно здать. нужно составить из букв слова ??о предложенным определениям, соединив правильные буквы.

Английский язык

Помогите пожалуйста не успеваю завтро гужно здать. нужно составить из букв слова ??о предложенным определениям, соединив правильные буквы.

Автор: Гость