Помогите пожалуйста не успеваю завтро гужно здать. нужно составить из букв слова ??о предложенным определениям, соединив правильные буквы.

Английский язык
Помогите пожалуйста не успеваю завтро гужно здать. нужно составить из букв слова ??о предложенным определениям, соединив правильные буквы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№20. Opera.А в 19 там легко m
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пожалуйста, помогите решить пример! Очень срочно!
Ответить
Математика
(935-k)-48=397 ?????????
Ответить
Математика
Одна из сторон треугольника на 6 см меньше другой и на 9 см меньше третьей.Найдите стороны треугольника ,если его периметр равен 33 см
Ответить
Литература
Люди пожплуйста плмогите. нужен гимн любви
Ответить
Математика
Проверьте верны ли равенства? 800-296=168×3 и 888÷3=703-407
Ответить