Помогите пожалуйста номер 100 а) и б) заранее спасибо

Математика
Помогите пожалуйста номер 100 а) и б) заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P a=2+2+2,5+2,5=9 см P b=10+12+13+14=49 см (4,9 дм)
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