Решите уравнение: 9-7(x+3)=5-4x (8y-12)(2,1+0,3y)=0 7x-(4x+3)=3x+2
Алгебра
Решите уравнение: 9-7(x+3)=5-4x (8y-12)(2,1+0,3y)=0 7x-(4x+3)=3x+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 9 -7(х+3)=5-4х 9 -7х -21=5-4х -7х+4х=5-9+21 -3х=17 х=17 :-3 х=-17/3=-5целых 2/3 Ответ: х=-5 целых 2/3
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