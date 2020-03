Помогите пожалуйста!!! Номер 3 4 и 5

Гость: Гость:

Сколько у твоего одноклассника в саду скамеек? Ответ: How many of your classmates in the garden benches? Сколько у твоего одноклассника в саду деревьев? Ответ: How many of your classmates in the garden trees? Сколько у твоего одноклассника в саду цветов? Ответ : How many of your classmates in the garden of flowers?