Помогите пожалуйста!!! Номер 3 4 и 5
Английский язык
Помогите пожалуйста!!! Номер 3 4 и 5
Ответ(ы):
Гость:
Сколько у твоего одноклассника в саду скамеек? Ответ: How many of your classmates in the garden benches? Сколько у твоего одноклассника в саду деревьев? Ответ: How many of your classmates in the garden trees? Сколько у твоего одноклассника в саду цветов? Ответ : How many of your classmates in the garden of flowers?
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