Помогите пожалуйста!!! Номер 3 4 и 5

Английский язык
Помогите пожалуйста!!! Номер 3 4 и 5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сколько у твоего одноклассника в саду скамеек? Ответ: How many of your classmates in the garden benches? Сколько у твоего одноклассника в саду деревьев? Ответ: How many of your classmates in the garden trees? Сколько у твоего одноклассника в саду цветов? Ответ : How many of your classmates in the garden of flowers?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите срочно надо!!! выпишите в левый столбик слова с нулевым окончанием в пра??ый-остальные.обозначьте окончания и основы.подчеркните орфогра...
Ответить
География
Сколько стран и тереторий в мире?
Ответить
Русский язык
Укажите количество грамматических основ в предложении. Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, напряжённо прислушалась, но душа её молчала, и го...
Ответить
Алгебра
Cos3xcosx+sin3xsinx=1/2
Ответить
Физика
В сеть с напряжением 220 В включены параллельно две электрические лампы сопротивлением 200 Ом каждая. Определить силу тока, проходящего через кажду...
Ответить