Помогите пожалуйста, номер 3, 4.

Английский язык
Помогите пожалуйста, номер 3, 4.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4.call-called    mend-mended    chase-chased    want-wanted    arrive-arrived    climb-climbed    walk-walked    follow-followed    crash-crashed    pass-passed    ask-asked    stop-stopped Неправильные глаголы: cut-cut                                       steal-stole                                       be-was/were                                       do-did
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