Помогите пожалуйста, номер 3, 4.
Английский язык
Помогите пожалуйста, номер 3, 4.
Ответ(ы):
Гость:
4.call-called mend-mended chase-chased want-wanted arrive-arrived climb-climbed walk-walked follow-followed crash-crashed pass-passed ask-asked stop-stopped Неправильные глаголы: cut-cut steal-stole be-was/were do-did
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Учащиеся написали словарный диктант сколько в нем слов если 20 слов составляют 1/3 всех слов в диктанте
Русский язык