Помогите пожалуйста,номер 451
Математика
Помогите пожалуйста,номер 451
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)482-(28х-26х)=106 482-2х=106 2х=482-106 2х=376 х=376:2 х=188 ответ:х=188 2)(73х-70х)+75=210 3х+75=210 3х=210-75 3х=135 х=135:3 х=45 ответ:45 3)132+(95х-90х)=257 132+5х=257 5х=257-132 5х=125 х=125:5 х=25 ответ:25 4)(83х-79х)-42=58 4х-42=58 4х=58+42 4х=100 х=100:4 х=25 ответ:25
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