A)Точка прямой делит прямую на Б)Число, изображающее точку на координатном луче , ??азывают ____ этой точки. Подскажите ответы прошу

Математика
A)Точка прямой делит прямую на Б)Число, изображающее точку на координатном луче , ??азывают ____ этой точки. Подскажите ответы прошу
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Гость:
Это число называется координатой точки
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