A)Точка прямой делит прямую на Б)Число, изображающее точку на координатном луче , ??азывают ____ этой точки. Подскажите ответы прошу

Математика

A)Точка прямой делит прямую на Б)Число, изображающее точку на координатном луче , ??азывают ____ этой точки. Подскажите ответы прошу

Автор: Гость