В классе 16 человек. Может ли в нём девочек быть меньше трёх четвертей, но больше 70%? Пожалуйста помогите!
Математика
В классе 16 человек. Может ли в нём девочек быть меньше трёх четвертей, но больше 70%? Пожалуйста помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4 класса - 12 человек Так как люди считаются только "целыми", то предположим, что девочек 11. 11/16=0,685. Ответ: нет, не может.
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