В классе 16 человек. Может ли в нём девочек быть меньше трёх четвертей, но больше 70%? Пожалуйста помогите!

Математика

В классе 16 человек. Может ли в нём девочек быть меньше трёх четвертей, но больше 70%? Пожалуйста помогите!

Автор: Гость