Какие группы людей образовали класс зависимых крестьян?

История
Какие группы людей образовали класс зависимых крестьян?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государства демократия либиральная парття
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