Помогите пожалуйста! Нужно написать факты о Рюрике, Игоре, Олеге и Ольге!
История
Помогите пожалуйста! Нужно написать факты о Рюрике, Игоре, Олеге и Ольге!
Ответ(ы):
Гость:
Рюрик пришёл править в 862 году Олег захватил Киев и создал государство Игорь убит Древлянами Ольга принела Христианство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Математика
Из чисел:3/2;27/10;39/4;177/20;801/100 выделите целую часть,а числа: 1целая1/2;2целых7/10;12целых3/4;8целых7/20;9целых1/10 запишите в виде неправил...
Алгебра