Помогите пожалуйста! Нужно написать факты о Рюрике, Игоре, Олеге и Ольге!

История
Помогите пожалуйста! Нужно написать факты о Рюрике, Игоре, Олеге и Ольге!
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Гость:
Рюрик пришёл править в 862 году Олег захватил Киев и создал государство Игорь убит Древлянами Ольга принела Христианство
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