Помогите пожалуйста нужно придумать рассказ на тему совместные дела семьи

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Что такое семья? Слово “семья” обозначает родные и близкие человека. Семья - это группа людей, которая считается ядром общества и создаётся и посредством вступления в брак мужчины и женщины, у которых затем появляются дети. При этом члены семьи поддерживают постоянные связи с предками данной супружеской пары, а также с братьями и сёстрами, внуками, дядями и тётями со стороны отца и матери и их детьми. В обоих определениях присутствует указание на защиту, поддержку и существование прочной связи, основанной на кровном родстве и родстве по браку. А семейный порядок – это нормы и правила, в соответствии с которыми упорядочиваются все без исключения дела семьи. Семья необходима человеку для формирования собственной личности и самосовершенствования, а также для того, чтобы жить благополучно и созидать, поддерживая при этом нормальную жизнь общества и сохраняя род человеческий. Что касается формирования своей личности и самосовершенствования, следствием которого является физическое и эмоциональное развитие, то и мужчине, и женщине в этом помогает вступление в брак, позволяющий удовлетворять естественные и эмоциональные потребности человека. Что же касается спокойной и благополучной жизни, то её также обеспечивает человеку семья. Ведь семья – это небольшая группа людей, которые строят свою жизнь спокойно и постепенно, активно помогая друг другу в созидательном труде, а также в решении жизненных проблем и добывании хлеба насущного. В семье царит атмосфера взаимной любви, согласия, симпатии, спокойствия и благополучия. Члены семьи вместе борются со слабостью и недугами любого рода, а также ошибками и проступками. В семье заботятся о развитии и благополучии детей и уделяют внимание пожилым людям, дабы они не оставались одинокими, заброшенными, никому не нужными – ведь они нуждаются в помощи и обеспечении, и им необходим тот, кто избавил бы их от усталости и тревог… Что же касается поддержания нормальной жизни общества и сохранения рода человеческого, то это происходит путём произведения потомства – здоровых (физически и нравственно) детей – с одновременной заботой о законнорожденности, а так же об избавлении общества от болезней, являющихся следствием внебрачных половых связей. Под сенью семьи человек привыкает к ответственности. Кроме того, жизнь в кругу семьи побеждает его к самоутверждению и формированию себя как личности, а также преображению вселенной. Семья учит человека альтруизму и жертвенности, терпению и выдержке, щедрости и великодушию, надёжности и верности. Семья прививает человеку благонравие и различные достоинства. Семья – это общество в миниатюре, и жизнь в кругу семьи помогает человеку приспособиться к жизни в обществе, и он начинает ощущать свою принадлежность к огромному человечеству. Семья воспитывает человека и учит его тому, что он должен оказывать материальную и моральную поддержку другим членам общества, а ведь это необходимо любому обществу. В результате люди уподобляются единому организму, проявляя милосердие, сочувствие и любовь друг к другу. Они делают друг друга добро, поддерживают друг друга и трудятся все вместе ради того, чтобы жизнь общества не стояла на месте, а двигалась вперёд и становилась лучше.