Помогите срочно пожалуйста решить (x-1)/(x-5)+(x-2)/(x+2)=42/((x-5)(x+2)) я в КИМ
Алгебра
Помогите срочно пожалуйста решить (x-1)/(x-5)+(x-2)/(x+2)=42/((x-5)(x+2)) я в КИМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то так получилось у меня
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