Подалуйста мне нужен срочный перевод этого текста! Заранте спасибо за перевод

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Подалуйста мне нужен срочный перевод этого текста! Заранте спасибо за перевод
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