Скласти питальні речення з словосполученнями:проміння сонця,картина художника,с??ежка до ставка......ПЖ срочно

Українська мова
Скласти питальні речення з словосполученнями:проміння сонця,картина художника,с??ежка до ставка......ПЖ срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Де проміння сонця сьогодні? Це картина художника з Франції? Коли я вийду на стежку до ставка?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уровнения 5084-(к-299)=568
Ответить
Математика
Номер 326. Помогите пожалуйста.
Ответить
Русский язык
Как решить упражнение339 по книге Русский язык Л.А.Ладыженская
Ответить
Русский язык
Расскажите в письме своему товарищу о чём нибудь интересном: событии, книге, фильме, поездке, покупке и т. д.
Ответить
Математика
1.параллелограмм-это..
Ответить