Скласти питальні речення з словосполученнями:проміння сонця,картина художника,с??ежка до ставка......ПЖ срочно
Українська мова
Скласти питальні речення з словосполученнями:проміння сонця,картина художника,с??ежка до ставка......ПЖ срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Де проміння сонця сьогодні? Це картина художника з Франції? Коли я вийду на стежку до ставка?
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