1.параллелограмм-это...
Математика
1.параллелограмм-это...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Параллелограмм-четырёхугольник с параллельными и равными противоположными сторонами.
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