1.параллелограмм-это...

Математика
1.параллелограмм-это...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Параллелограмм-четырёхугольник с параллельными и равными противоположными сторонами.
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