Дан двумерный массив. В каждой его строке найти координаты минимального элемент??. Если элементов с минимальным значением в строке несколько, то должны быть найдены координаты самого правого из них.

Информатика
Дан двумерный массив. В каждой его строке найти координаты минимального элемент??. Если элементов с минимальным значением в строке несколько, то должны быть найдены координаты самого правого из них.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n=5; m=6; var  a:array[1..n,1..m] of integer; i,j,min,jmin:integer; begin Randomize; writeln('Исходный массив:'); for i:=1 to n do  begin  for j:=1 to m do   begin    a[i,j]:=random(100);    write(a[i,j]:4);   end;   writeln;  end; for i:=1 to n do  begin  write(i,': ');  min:=a[i,1]; jmin:=1;  for j:=2 to m do   if a[i,j]<=min then begin min:=a[i,j]; jmin:=j; end;  writeln('min = a[',i,',',jmin,'] = ',min);  end; end. Пример: Исходный массив:   31  15  62  21  20  19   65  43  65  26  97  78   13  43  64  11  84   1   83   9  39  37  61  39   44  27  16  81  76  77 1: min = a[1,2] = 15 2: min = a[2,4] = 26 3: min = a[3,6] = 1 4: min = a[4,2] = 9 5: min = a[5,3] = 16
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