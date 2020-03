Дан двумерный массив. В каждой его строке найти координаты минимального элемент??. Если элементов с минимальным значением в строке несколько, то должны быть найдены координаты самого правого из них.

Гость: Гость:

Const n=5; m=6; var a:array[1..n,1..m] of integer; i,j,min,jmin:integer; begin Randomize; writeln('Исходный массив:'); for i:=1 to n do begin for j:=1 to m do begin a[i,j]:=random(100); write(a[i,j]:4); end; writeln; end; for i:=1 to n do begin write(i,': '); min:=a[i,1]; jmin:=1; for j:=2 to m do if a[i,j]<=min then begin min:=a[i,j]; jmin:=j; end; writeln('min = a[',i,',',jmin,'] = ',min); end; end. Пример: Исходный массив: 31 15 62 21 20 19 65 43 65 26 97 78 13 43 64 11 84 1 83 9 39 37 61 39 44 27 16 81 76 77 1: min = a[1,2] = 15 2: min = a[2,4] = 26 3: min = a[3,6] = 1 4: min = a[4,2] = 9 5: min = a[5,3] = 16