Дан двумерный массив. В каждой его строке найти координаты минимального элемент??. Если элементов с минимальным значением в строке несколько, то должны быть найдены координаты самого правого из них.

Информатика

Дан двумерный массив. В каждой его строке найти координаты минимального элемент??. Если элементов с минимальным значением в строке несколько, то должны быть найдены координаты самого правого из них.

Автор: Гость