Сочинение на тему дружба в публицистическом стиле

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Дружба – это не просто эмоциональная привязанность, это близкие отношения, основанные на доверии и искренности. Я считаю, что настоящий друг не станет тебя обманывать ни при каких обстоятельствах. Он найдёт в себе силы сказать правду, даже если ему непросто будет это сделать. Свою точку зрения я могу подтвердить конкретными примерами.Обратимся к тексту В.Осеевой, героиня которого – Динка – оказалась настоящим другом, не способным на обман. Когда девочка осознала, что к одному из своих друзей испытывает не дружеские, как раньше, а более глубокие чувства, она сразу поняла, что не сможет скрывать случившееся от второго друга, Андрея. Динка была убеждена, что Хохолок обязательно должен узнать правду о тех изменениях, которые произошли в её жизни. Девочка понимала, что для Андрея эта правда будет ударом, незаслуженной обидой, и испытывала от этого огромные душевные муки. Но, несмотря на это, она не стала обманывать того, кто был её настоящим, надёжным и преданным другом. Динка оказалась очень честным и порядочным человеком.Но, к сожалению, не всегда друзья поступают так, как это сделала героиня текста В.Осеевой. Когда-то у меня был друг, которому я очень доверял. В то время я увлекался игрой на гитаре. Мне казалось, что я очень хорошо играю, и мой друг всегда меня хвалил, слушая мои песни. Но однажды я узнал, что на самом деле другу не нравилось моё исполнение. Но он скрывал это от меня. Может быть, он это делал из лучших побуждений, но наша дружба после случившегося прекратилась. Я не смог простить ему обман и лицемерие. Всё-таки я предпочитаю знать правду, пускай, не очень приятную, но правду.Таким образом, чтобы сохранить дружбу, нужно быть честным и искренним по отношению друг к другу.(264 слова)